Джимми Батлер дебютировал за «Голден Стэйт». Экс-игрок «Майами» набрал 25 очков и 4 передачи в победной встрече с «Чикаго»
Джимми Батлер провел первый матч за «Голден Стэйт».
Экс-игрок «Майами» записал на свой счет 25 очков, 2 подбора, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в победной встрече с «Чикаго» (132:111).
Батлер вышел в стартовой пятерке «воинов» и за 29 минут реализовал 7 из 12 с игры и 11 из 13 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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