Кучеров сделал 2 ассиста в игре с «Детройтом» за 2:56 в 1-м периоде. Он идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров сделал 2 результативные передачи в матче против «Детройта».

«Тампа » в гостях противостоит «Ред Уингз» (2:1 , первый период) в мачте регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в первом периоде: на 1:28 забил форвард Брэндон Хэйгл , на 2:56 шайбу забросил защитник Эрик Чернак .

Таким образом, Кучеров набрал 81 балл в 52 матчах и занимает 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ .

На втором месте идет форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль , на счету которого 83 (40+43) очка в 55 играх.

Лидирует в гонке форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон , который заработал 87 (21+66) очков в 57 играх.