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  • Кучеров сделал 2 ассиста в игре с «Детройтом» за 2:56 в 1-м периоде. Он идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ
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Кучеров сделал 2 ассиста в игре с «Детройтом» за 2:56 в 1-м периоде. Он идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров сделал 2 результативные передачи в матче против «Детройта».

«Тампа» в гостях противостоит «Ред Уингз» (2:1, первый период) в мачте регулярного чемпионата НХЛ. 

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в первом периоде: на 1:28 забил форвард Брэндон Хэйгл, на 2:56 шайбу забросил защитник Эрик Чернак

Таким образом, Кучеров набрал 81 балл в 52 матчах и занимает 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ

На втором месте идет форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль, на счету которого 83 (40+43) очка в 55 играх. 

Лидирует в гонке форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, который заработал 87 (21+66) очков в 57 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoДетройт
logoНикита Кучеров
logoНХЛ
logoЭрик Чернак
logoБрэндон Хэйгл
logoТампа-Бэй
logoЛеон Драйзайтль
logoНэтан Маккиннон
logoЭдмонтон
logoКолорадо
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