Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
Эберечи Эзе стал автором 400-го хет-трика в истории АПЛ.
Хавбек «Арсенала» Эберечи Эзе стал автором 400-го хет-трика в истории АПЛ.
27-летний англичанин стал 23-м игроком «Арсенала», забившим не менее 3 голов в одном матче в Премьер-лиге – это рекорд турнира: у «канониров» больше всех футболистов с хет-триками.
В воскресенье Эзе забил три мяча в игре 12-го тура с «Тоттенхэмом» (4:1).
