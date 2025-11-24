Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче

Эберечи Эзе стал автором 400-го хет-трика в истории АПЛ.

27-летний англичанин стал 23-м игроком «Арсенала », забившим не менее 3 голов в одном матче в Премьер-лиге – это рекорд турнира: у «канониров» больше всех футболистов с хет-триками.

В воскресенье Эзе забил три мяча в игре 12-го тура с «Тоттенхэмом» (4:1).