«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября

Стал известен соперник «Интер Майами» в 1/2 финала Кубка МЛС.

29 или 30 ноября флоридцы, за которых выступает Лионель Месси, встретятся дома с «Нью-Йорк Сити », который в 1/4 финала обыграл в гостях победителя регулярного чемпионата «Филадельфия Юнион » (1:0).

«Интер Майами » сегодня разгромил в 1/4 финала на выезде «Цинциннати» (4:0).

В другом полуфинале «Ванкувер Уайткэпс», за которых играет Томас Мюллер, встретится с победителем пары «Сан-Диего» – «Миннесота».