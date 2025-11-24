«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
Стал известен соперник «Интер Майами» в 1/2 финала Кубка МЛС.
29 или 30 ноября флоридцы, за которых выступает Лионель Месси, встретятся дома с «Нью-Йорк Сити», который в 1/4 финала обыграл в гостях победителя регулярного чемпионата «Филадельфия Юнион» (1:0).
«Интер Майами» сегодня разгромил в 1/4 финала на выезде «Цинциннати» (4:0).
В другом полуфинале «Ванкувер Уайткэпс», за которых играет Томас Мюллер, встретится с победителем пары «Сан-Диего» – «Миннесота».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
