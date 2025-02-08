Плющенко показал афишу ледового шоу «Золушка» с Щербаковой в роли Феи-крестной
Евгений Плющенко показал афишу шоу «Золушка» с участием Анны Щербаковой.
Мероприятие пройдет 10 мая в Минске. Олимпийская чемпионка исполнит роль Феи-крестной, а в роли Золушки выступит победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева.
В шоу примут участие сам Плющенко и его сын Александр. Также на лед выйдут Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Анна Фролова и другие фигуристы.
Пожалуй, главная победа Плющенко-тренера: 13-летняя Костылева обыграла учениц Тутберидзе и взяла титул
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Плющенко в соцсети
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