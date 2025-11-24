Итурральде считает, что 2-й гол «Реала» засчитан неверно: «Винисиус бьет вратаря «Эльче» ногой по носу, у того пошла кровь. Это фол»
Итурральде заявил, что гол «Реала» в ворота «Эльче» не должны были засчитывать.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод с попаданием Винисиуса ногой по лицу Иньяки Пеньи перед вторым голом «Реала» в матче с «Эльче» (2:2).
Итурральде считает, что гол не должен был быть засчитан.
«Это фол, фол. Он бьет его ногой по носу, и у того пошла кровь», – заявил бывший арбитр.
Итурральде также высказался по поводу первого гола «Реала» и возможной игры рукой со стороны Джуда Беллингема при розыгрыше углового. По мнению Итурральде, «игры рукой не было».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
