Бучневич набрал 0+2 против «Чикаго», продлив серию игр без голов до 13. У него 35 очков в 54 матчах в сезоне
Павел Бучневич набрал 0+2 с «Чикаго», продлив безголевую серию до 13 игр.
Форвард «Сент-Луиса» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (6:5 Б).
В активе 29-летнего россиянина стало 35 (11+24) очков в 54 играх в сезоне при полезности «минус 2». Текущая безголевая серия достигла 13 матчей.
Сегодня Бучневич (21:06, 2:02 – в большинстве, 0:35 – в меньшинстве, «0») остался без бросков в створ, а свой буллит в послематчевой серии не реализовал.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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