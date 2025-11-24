Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах – слишком много»

Кристиан Киву высказался о поражении «Интера» от «Милана».

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву подвел итоги матча с «Миланом » (0:1) в 12-м туре Серии А.

«Разочарование связано не только с упущенными моментами, но и с самой игрой, с концентрацией, потому что мы почти не давали им проводить контратаки, зная, что их пара нападающих могут доставить нам проблемы.

В тот единственный раз, когда мы проиграли борьбу за второй мяч в центре поля, они забили. Это футбол. Я отмечу хорошее выступление, потому что ребята продолжали идти вперед до самого конца, несмотря на разочарование от пропущенного гола и двух попаданий в штангу. Они пытались забить всеми возможными способами – и это тот настрой, который я хочу видеть.

Четыре поражения в 12 турах – это слишком много. Тем не менее таблица все еще довольно плотная, мы наверху, и нам нужно справиться с этим разочарованием, потому что поражение в таком матче может оставить след.

Я знаю, что мы создаем и что мы допускаем – это риски, которые мы принимаем. Я не анализирую отдельных игроков публично, потому что никогда бы так не поступил. Когда я вижу, что мои игроки выкладываются на тренировках, я не могу здесь указывать на кого-то пальцем, и я не хочу искать алиби. Мы все вместе и все ответственны – и за хорошее, и за плохое.

Все мы могли сыграть лучше, могли забить раньше или лучше справляться в некоторых моментах. Наша задача сейчас – встать на ноги, ведь в среду у нас не менее важный матч (с «Атлетико» в Лиге чемпионов – Спортс’‘).

Исходя из характеристик наших игроков, мы вынуждены атаковать большими силами, что неизбежно оставляет нас немного открытыми. Однако хочу отметить: сегодня мы позволили провести всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. Учитывая риски, которые мы принимаем с таким атакующим подходом, мы на самом деле не позволяем много ударов по нашим воротам.

Думаю, нам нужно раньше чувствовать опасность, возможно, получать чуть больше желтых карточек, чтобы останавливать такие ситуации до того, как они развиваются».

О замене Лаутаро Мартинеса

«С ним все в порядке. Я что, не могу менять игроков? Это было техническим решением, это был мой выбор. Ребята на скамейке тоже заслуживают возможности внести свой вклад – Бонни и Пио (Франческо Эспозито – Спортс’‘) в этом сезоне хорошо себя проявляли», – сказал Киву в интервью DAZN Italia.