  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах – слишком много»
28

Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах – слишком много»

Кристиан Киву высказался о поражении «Интера» от «Милана».

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итоги матча с «Миланом» (0:1) в 12-м туре Серии А.  

«Разочарование связано не только с упущенными моментами, но и с самой игрой, с концентрацией, потому что мы почти не давали им проводить контратаки, зная, что их пара нападающих могут доставить нам проблемы. 

В тот единственный раз, когда мы проиграли борьбу за второй мяч в центре поля, они забили. Это футбол. Я отмечу хорошее выступление, потому что ребята продолжали идти вперед до самого конца, несмотря на разочарование от пропущенного гола и двух попаданий в штангу. Они пытались забить всеми возможными способами – и это тот настрой, который я хочу видеть.

Четыре поражения в 12 турах – это слишком много. Тем не менее таблица все еще довольно плотная, мы наверху, и нам нужно справиться с этим разочарованием, потому что поражение в таком матче может оставить след.

Я знаю, что мы создаем и что мы допускаем – это риски, которые мы принимаем. Я не анализирую отдельных игроков публично, потому что никогда бы так не поступил. Когда я вижу, что мои игроки выкладываются на тренировках, я не могу здесь указывать на кого-то пальцем, и я не хочу искать алиби. Мы все вместе и все ответственны – и за хорошее, и за плохое.

Все мы могли сыграть лучше, могли забить раньше или лучше справляться в некоторых моментах. Наша задача сейчас – встать на ноги, ведь в среду у нас не менее важный матч (с «Атлетико» в Лиге чемпионов – Спортс’‘). 

Исходя из характеристик наших игроков, мы вынуждены атаковать большими силами, что неизбежно оставляет нас немного открытыми. Однако хочу отметить: сегодня мы позволили провести всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. Учитывая риски, которые мы принимаем с таким атакующим подходом, мы на самом деле не позволяем много ударов по нашим воротам.

Думаю, нам нужно раньше чувствовать опасность, возможно, получать чуть больше желтых карточек, чтобы останавливать такие ситуации до того, как они развиваются».

О замене Лаутаро Мартинеса

«С ним все в порядке. Я что, не могу менять игроков? Это было техническим решением, это был мой выбор. Ребята на скамейке тоже заслуживают возможности внести свой вклад – Бонни и Пио (Франческо Эспозито – Спортс’‘) в этом сезоне хорошо себя проявляли», – сказал Киву в интервью DAZN Italia. 

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2466 голосов
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoМилан
logoКристиан Киву
logoЛаутаро Мартинес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бергоми о 4-м месте «Интера»: «В прошлом сезоне не смогли обыграть «Милан», «Юве» и «Наполи», но отстали от чемпиона всего на одно очко»
23 ноября, 22:51
Аллегри про 1:0 с «Интером»: «Важная победа, главной целью «Милана» было остаться в топ-4. Сначала мы играли скованно, потом раскрепостились и создали 4-5 моментов»
23 ноября, 22:32
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Эстевао о голе «Барсе»: «Лучший момент в моей карьере. Надеюсь забить еще много раз»
5 минут назад
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
27 минут назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
42 минуты назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
56 минут назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26