Нугумановой разбили лобовое стекло машины. Фигуристка написала заявление в полицию

Неизвестный разбил лобовое стекло автомобиля фигуристки Елизаветы Нугумановой.

Об этом 22-летняя спортсменка сообщила в соцсети.

«Что я пережила вчера – это не передать словами», – написала Нугуманова в сторис.

«Вчера вечером на меня было совершено нападение неизвестного мне человека. Вчера прям напротив дома на пешеходном переходе, предположительно, житель нашего ЖК ударил кулаком по моему автомобилю, по стеклу, и полностью разбил его.

Как все было: машина такси встала прямо на пешеходном переходе 7 февраля в 23:54 передо мной, загородив проезд однополосного движения, за мной начала скапливаться пробка, и все издавали звуковые сигналы, как и я, мужчина-пассажир вышел из машины такси со зверским лицом, побежал ко мне, совершив множественные удары по моей машине лобового стекла (стекло в итоге все разбилось и осколки попали внутрь машины, после мужчина скрылся и ушел в ЖК.

Написала заявление в полицию, полиция занимается, ищем мужчину, который понесет серьезное наказание! Я всю ночь не спала от такого потрясения... Человек, который все это зверски делал, был не в себе. Берегите себя и своих близких», – рассказала Нугуманова в посте в инстаграме.

Нугуманова – призер этапов международной серии Гран-при-2016/17 среди юниоров. На взрослом чемпионате России-2021 она занимала шестое место.