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Чемпионат Италии. «Комо» против «Ювентуса», «Милан» сыграет в субботу, «Наполи» – в воскресенье, «Интер» – в понедельник

В Серии А пройдут матчи 24-го тура.

В пятницу «Комо» примет «Ювентус».

В субботу «Аталанта» сыграет на выезде с «Вероной», «Милан» встретится в гостях с «Эмполи».

В воскресенье «Наполи» проведет домашний матч с «Удинезе».

В понедельник «Интер» на своем поле сыграет с «Фиорентиной».

Чемпионат Италии

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoКальяри
logoЛацио
logoАталанта
logoТорино
logoДженоа
logoЮвентус
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