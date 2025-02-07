Чемпионат Италии. «Комо» против «Ювентуса», «Милан» сыграет в субботу, «Наполи» – в воскресенье, «Интер» – в понедельник
В Серии А пройдут матчи 24-го тура.
В пятницу «Комо» примет «Ювентус».
В субботу «Аталанта» сыграет на выезде с «Вероной», «Милан» встретится в гостях с «Эмполи».
В воскресенье «Наполи» проведет домашний матч с «Удинезе».
В понедельник «Интер» на своем поле сыграет с «Фиорентиной».
Чемпионат Италии
24-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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