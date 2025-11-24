Пенья об ударе в лицо от Винисиуса: «Он попал мне в нос по инерции, но это часть игры. Жаль, что Мбаппе добрался до мяча и все закончилось голом»

Иньяки Пенья не переживает из-за стыка с Винисиусом.

«Эльче» сегодня сыграл вничью с «Реалом » (2:2) в 13-м туре Ла Лиги .

Джуд Беллингем установил окончательный счет на 87-й минуте с передачи Килиана Мбаппе . В ходе голевой атаки вингер мадридцев Винисиус ногой попал по лицу голкипера «Эльче» Иньяки Пеньи , пытаясь дотянуться до мяча.

«Винисиус по инерции ударил меня в нос, но это часть игры, вот и все. Это просто ушиб. Жаль, что Мбаппе добрался до этого мяча и все закончилось голом», – отметил вратарь «Эльче».

«Мы провели великолепный матч. В конце они сравняли, это оставляет горький привкус, но взять одно очко в игре против «Мадрида» – это хороший результат. Мы понимали, что они будут давить при таком близком счете, старались доставить им неудобства и держать мяч подальше от наших ворот», – добавил Пенья.