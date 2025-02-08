В ворота «Реала» впервые назначен пенальти в этой Ла Лиге. Команда Анчелотти била с точки 10 раз, «Барселона» и «Атлетик» – по 4, «Атлетико» – 3

«Атлетико» повел в матче с «Реалом», реализовав пенальти.

С 11-метровой отметки на 35-й минуте дерби отличился нападающий Хулиан Альварес .

Это первый пенальти, назначенный в ворота «Реала » в нынешнем сезоне Ла Лиги . У «сливочных», в свою очередь, 10 ударов с точки в текущем чемпионате.

Для сравнения, у «Атлетико» 3 удара с точки плюс 2 в его ворота, у «Барселоны» – 4/3, у «Атлетика» – 4/3.

Судья за наступ Тчуамени на ногу Лино назначил пенальти в пользу «Атлетико». Альварес забил «Реалу»