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Алишер Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel

Российский предприниматель Алишер Усманов выиграл суд против немецкой газеты Tagesspiegel, сообщает ТАСС.

Земельный суд Гамбурга запретил изданию распространять ложные утверждения об Усманове. Эти заявления использовались для обоснования санкций Евросоюза против него и в качестве оснований для подозрений в рамках расследования против Усманова в Германии, сообщает представитель бизнесмена.

В ноябре 2024 года Tagesspiegel опубликовало статью Андрея Попова «Фанат Германии и друг Путина: кто такой российский олигарх Алишер Усманов?» В ней, среди прочего, содержались утверждения о якобы принадлежащих бизнесмену активах в Германии.

«После того, как издание получило письмо от адвоката А. Усманова, оно удалило статью, но отказалось воздерживаться от дальнейшего распространения этих утверждений. А. Усманов подал в Земельный суд Гамбурга заявление о судебном запрете. Суд согласился с его доводами и встал на его сторону даже без проведения устного слушания», – рассказал представитель бизнесмена.

Суд, в частности, запретил изданию утверждать, что Усманов приобретал свои активы нечестным путем. Сам предприниматель неоднократно заявлял о том, что не участвовал в приватизации государственной собственности, а все свои активы приобрел на открытом рынке на конкурентных условиях.

Суд также запретил распространять утверждения о якобы принадлежащей Усманову недвижимости на баварском озере Тегернзе, а также яхты «Дильбар». Кроме того, суд признал утверждение издания, что бизнесмен много лет прожил в баварском городе Роттах-Эгерн, нарушающим личные права бизнесмена и неподтвержденным.

«Таким образом, суд запретил Tagesspiegel распространять информацию, отражающую суть обвинений в адрес миллиардера со стороны немецкой прокуратуры, которая вот уже третий год безрезультатно пытается доказать, что А. Усманов якобы являлся налоговым резидентом ФРГ и уклонялся от уплаты соответствующих налогов», – добавил представитель Усманова.

Представитель подчеркнул, что решение суда в пользу Усманова стало еще одним подтверждением шаткости подхода властей ЕС к обоснованию персональных санкций.

«Совет ЕС обязан учитывать решения немецкого суда в отношении Усманова в соответствии со ст. 4 (3) Договора о ЕС, которая устанавливает так называемый принцип искреннего сотрудничества. Однако пока Совет ЕС остается непреклонен: вместо того, чтобы пересмотреть свои действия, он предпочитает менять формальные обоснования санкций», – отметил он.

В ноябре Усманов победил на выборах президента Международной федерации фехтования (FIE), но позже добровольно приостановил свою деятельность на этом посту.

Усманов идет напролом: засудил Зеппельта и возвращается в боссы мирового фехтования

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ТАСС
logoАлишер Усманов
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