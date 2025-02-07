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ACA 183: Вагаев против Туменова, Раисов против Резникова

8 февраля в Краснодаре состоится турнир ACA 183, в главном событии которого Альберт Туменов (24-5) и Абубакар Вагаев (23-4) подерутся за титул в полусреднем весе в рамках финала Гран-при.

В соглавном бою состоится титульник в рамках финала Гран-при в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым (20-2) и Шамилем Абдулаевым (15-1).

Другие бои турнира:

Предварительный кард турнира стартует в 15:10 по мск на «Матч! Боец». Главный кард покажет «Матч ТВ» в 19:00 по мск.

Взвешивание ACA 183: Вагаев тяжелее Туменова, Раисов легче Резникова

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
Альберт Туменов
logoАртем Резников
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Юсуф Раисов
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