ACA 183: Вагаев против Туменова, Раисов против Резникова

8 февраля в Краснодаре состоится турнир ACA 183, в главном событии которого Альберт Туменов (24-5) и Абубакар Вагаев (23-4) подерутся за титул в полусреднем весе в рамках финала Гран-при.

В соглавном бою состоится титульник в рамках финала Гран-при в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым (20-2) и Шамилем Абдулаевым (15-1).

Другие бои турнира:

Юсуф Раисов (21-3) − Артем Резников (25-8);

Висхан Магомадов (12-4) − Николай Алексахин (25-8);

Мехди Дакаев (15-3) − Расул Магомедов (14-4).

Предварительный кард турнира стартует в 15:10 по мск на «Матч! Боец». Главный кард покажет «Матч ТВ» в 19:00 по мск.

Взвешивание ACA 183: Вагаев тяжелее Туменова, Раисов легче Резникова