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Дмитрий Васильев: «Раз западные фигуристы-содомиты начали выступать в однополых дуэтах, думаю, дальше они будут выступать с кошками и собаками»

Дмитрий Васильев сравнил с содомией однополые дуэты в фигурном катании.

Ранее олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер в танцах на льду на шоу Art on Ice в Цюрихе.

«Учитывая, что эти фигуристки, выступившие вместе в паре, – представительницы Запада, Франции и США, то понятно, к чему они клонят. В этих странах давным-давно не существует норм приличия и морали. Но я думаю, что при Трампе не разрешат однополые дуэты в фигурном катании. Он уже обозначил свое отношение ко всей этой содомии.

Раз западные фигуристы-содомиты начали выступать в однополых дуэтах, думаю, дальше они будут выступать с кошками и собаками. Зоофилия у них не запрещена официально, поэтому и такие дуэты можем увидеть, к сожалению. Это вполне сочетается с западными ценностями», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoГабриэла Пападакис
танцы на льду
logoДмитрий Васильев
logoсборная Франции
Мэдисон Хаббелл
logoсборная США
logoДональд Трамп
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