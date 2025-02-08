Дмитрий Васильев: «Раз западные фигуристы-содомиты начали выступать в однополых дуэтах, думаю, дальше они будут выступать с кошками и собаками»

Дмитрий Васильев сравнил с содомией однополые дуэты в фигурном катании.

Ранее олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл представили совместный номер в танцах на льду на шоу Art on Ice в Цюрихе.

«Учитывая, что эти фигуристки, выступившие вместе в паре, – представительницы Запада, Франции и США, то понятно, к чему они клонят. В этих странах давным-давно не существует норм приличия и морали. Но я думаю, что при Трампе не разрешат однополые дуэты в фигурном катании. Он уже обозначил свое отношение ко всей этой содомии.

Раз западные фигуристы-содомиты начали выступать в однополых дуэтах, думаю, дальше они будут выступать с кошками и собаками. Зоофилия у них не запрещена официально, поэтому и такие дуэты можем увидеть, к сожалению. Это вполне сочетается с западными ценностями», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .