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Пике о жалобах «Реала» на судейство: «Так уже 120 лет: когда не побеждают, используют все СМИ, говорят о чем-то другом. Теперь пострадают арбитры, на них будут давить»

Жерар Пике отреагировал на жалобы «Реала» на судейство.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

– Что думаете о реакции «Реала» на поражение от «Эспаньола» и решение судьи не удалять игрока за фол на Мбаппе?

– Я смотрел матч урывками. Видел изображения эпизода в прессе. Выглядит как возможная красная карточка. Но с изображениями так всегда, когда вы останавливаете видео, кажется, что там нечто большее, чем на самом деле.

Я не видел этого в реальном времени, поэтому не могу вам сказать. В конечном итоге судья считает, что это не красная карточка, и клубам придется с ним согласиться.

– Когда читаете заявление о том, что это самая большая ошибка последних лет, что вы думаете?

– Мы переживали это миллион раз. Думаю, Симеоне очень верно высказался на пресс-конференции после этого. Мы живем с этим уже 120 лет.

Дымовые завесы – это в стиле «Реала», то есть, когда мы не выигрываем, задействуем все инструменты, все СМИ, чтобы говорить о чем-то другом. И это, по сути, то, с чем мы всегда сталкивались.

Теперь пострадают судьи, на которых будет оказываться большее давление. Я желаю им всего наилучшего, но так было всегда, – сказал бывший защитник «Барселоны» Пике.

Пике о жалобе «Реала» на судейство: «Их заявление – дымовая завеса, уже 120 лет они это делают, когда что-то идет не так. Лучший гол в истории «Мадрида» забит из офсайда»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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