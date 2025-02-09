Вэйли Чжан победила Татьяну Суарес на UFC 312 и защитила титул в минимальном весе

На UFC 312 в Сиднее прошел титульный бой в женском минимальном весе между Вэйли Чжан и Татьяной Суарес . Чжан победила единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-45).

Это четвертый подряд титульник и третья защита для Чжан. Она владеет поясом с ноября-2022.

Суарес шла на серии из шести побед. Это ее первое поражение в UFC.

UFC 312: дю Плесси – Стрикленд, Чжан – Суарес, Борщев – Нолан и другие бои.