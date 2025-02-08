Рекордный трансфер «Спартака», Магуайр принес «МЮ» победу, Коло-Муани тащит «Юве», трофей Слуцкого в Китае, триумф Лазарева и Костылевой на первенстве юниоров и другие новости
1. «Спартак» приобрел нападающего Леви Гарсию за 20 млн евро плюс бонусы – этот трансфер стал крупнейшим в истории красно-белых. Александр Мостовой считает, что за новичка переплатили, Заза Джанашия назвал такие траты безумием. А вот Юрий Семин к подобным переходам относится вполне нормально.
Подвис трансфер Илича: Деян Станкович не верит, что хавбека «Торино» удастся подписать. Пишут, что не удалось договориться по условиям контракта, однако шансы все оформить еще остаются.
2. Гол Магуайра (очень похоже, что из офсайда) на 93-й минуте принес «МЮ» победу над «Лестером» в Кубке Англии. У «Юнайтед»четыре победы в пяти последних матчах.
3. Два гола Коло-Муани (на 34-й с игры, на 89-й с пенальти) принесли «Ювентусу» непростую победу над «Комо». Француз забивает за туринский клуб в каждом матче. Мотта доволен, но новичку еще есть куда расти.
4. «Шанхай» Слуцкого взял Суперкубок Китая, дважды забив «Шанхай Порт» в добавленное время. Это уже второй трофей российского тренера в Азии.
5. Елена Костылева победила на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, исполнив три четверных и тройной аксель в произвольной программе. У юношей победу одержал Лев Лазарев.
6. «ПСЖ» разгромил «Монако» в чемпионате Франции – 4:1. Хвича забил первый гол за парижан, шикарную форму набрал Усман Дембеле. Матвей Сафонов провел игру на лавке, Александр Головин вышел на замену.
7. Лидер Бундеслиги «Бавария» уверенно разобралась с «Вердером» (3:0) благодаря дублю Харри Кейна, который укрепил лидерство в гонке бомбардиров. У мюнхенцев уже семь побед подряд в чемпионате, общий счет – 23:7.
8. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» (3:2), впервые с ноября 2021 года сыграв без Кросби и Малкина и оставшись с нулем бросков в створ в 3-м периоде, Панарин остался без очков. «Виннипег» обыграл «Айлендерс» (4:3), Сорокин прервал серию из 7 побед подряд. Все результаты дня – здесь.
9. НБА. 45 очков Пула не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Кливлендом», «Оклахома» обыграла «Торонто» и другие результаты.
10. «Спартак» обыграл «Динамо» в Winline Зимнем Кубке РПЛ и встретится в финале с «Зенитом», который победил «Ростов».
11. Михаил Дегтярев защитил диссертацию на соискание степени доктора юридических наук в МГЮА.
12. Курбан Бердыев за приставание к девушке в отеле исключил игрока «Туран Товуза» Нахида Алиева из состава.
13. Винисиус всерьез задумался о переезде в Саудовскую Аравию, получив «головокружительное» предложение. «Реал» сделал бразильцу предложение продлить контракт, но оно не устроило его агентов, так как игрок хочет, чтобы зарплата отражала его статус «одного из лучших в мире».
14. «Куньлунь» может переехать в Санкт-Петербург в следующем сезоне.
15. Около 3 млн россиян делают ставки каждый месяц. Сумма депозитов в месяц – около 150 млрд рублей.
Цитаты дня
Борис Ротенберг: «СКА – это патриотическое явление, хоккей объединяет людей. Это дает стране развиваться, когда вся Россия как единый кулак – только за победу»
Тина Канделаки: «Прошло 11 лет, и теперь очевидно, что каждый рубль, вложенный в Олимпиаду в Сочи, окупился»
Роман Ротенберг: «Иноагенты очерняют нас, постоянно пишут, что матчи России с белорусами неинтересны. Но вы были в Минске? А в Туле? Там всегда полные трибуны, дети радуются»
Ренат Лайшев: «Валиева правильно сделала, что не вернула медали. Не забывайте, какой беспредел устроили с Камилой»
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