Рекордный трансфер «Спартака», Магуайр принес «МЮ» победу, Коло-Муани тащит «Юве», трофей Слуцкого в Китае, триумф Лазарева и Костылевой на первенстве юниоров и другие новости

1. «Спартак» приобрел нападающего Леви Гарсию за 20 млн евро плюс бонусы – этот трансфер стал крупнейшим в истории красно-белых . Александр Мостовой считает, что за новичка переплатили , Заза Джанашия назвал такие траты безумием . А вот Юрий Семин к подобным переходам относится вполне нормально .

Подвис трансфер Илича: Деян Станкович не верит , что хавбека «Торино» удастся подписать. Пишут, что не удалось договориться по условиям контракта, однако шансы все оформить еще остаются .

2. Гол Магуайра (очень похоже, что из офсайда ) на 93-й минуте принес «МЮ» победу над «Лестером» в Кубке Англии. У «Юнайтед»четыре победы в пяти последних матчах.

3. Два гола Коло-Муани (на 34-й с игры, на 89-й с пенальти) принесли «Ювентусу» непростую победу над «Комо». Француз забивает за туринский клуб в каждом матче . Мотта доволен, но новичку еще есть куда расти .

4. «Шанхай» Слуцкого взял Суперкубок Китая , дважды забив «Шанхай Порт» в добавленное время. Это уже второй трофей российского тренера в Азии.

5. Елена Костылева победила на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, исполнив три четверных и тройной аксель в произвольной программе. У юношей победу одержал Лев Лазарев.

6. «ПСЖ» разгромил «Монако» в чемпионате Франции – 4:1. Хвича забил первый гол за парижан, шикарную форму набрал Усман Дембеле . Матвей Сафонов провел игру на лавке, Александр Головин вышел на замену.

7. Лидер Бундеслиги «Бавария» уверенно разобралась с «Вердером» (3:0) благодаря дублю Харри Кейна, который укрепил лидерство в гонке бомбардиров. У мюнхенцев уже семь побед подряд в чемпионате, общий счет – 23:7.

8. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» (3:2), впервые с ноября 2021 года сыграв без Кросби и Малкина и оставшись с нулем бросков в створ в 3-м периоде, Панарин остался без очков. «Виннипег» обыграл «Айлендерс» (4:3), Сорокин прервал серию из 7 побед подряд. Все результаты дня – здесь .

9. НБА. 45 очков Пула не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Кливлендом», «Оклахома» обыграла «Торонто» и другие результаты .

10. «Спартак» обыграл «Динамо» в Winline Зимнем Кубке РПЛ и встретится в финале с «Зенитом» , который победил «Ростов».

11. Михаил Дегтярев защитил диссертацию на соискание степени доктора юридических наук в МГЮА.

12. Курбан Бердыев за приставание к девушке в отеле исключил игрока «Туран Товуза» Нахида Алиева из состава.

13. Винисиус всерьез задумался о переезде в Саудовскую Аравию , получив «головокружительное» предложение. «Реал» сделал бразильцу предложение продлить контракт, но оно не устроило его агентов , так как игрок хочет, чтобы зарплата отражала его статус «одного из лучших в мире».

14. «Куньлунь» может переехать в Санкт-Петербург в следующем сезоне.

15. Около 3 млн россиян делают ставки каждый месяц . Сумма депозитов в месяц – около 150 млрд рублей.

Цитаты дня

Борис Ротенберг: «СКА – это патриотическое явление, хоккей объединяет людей. Это дает стране развиваться, когда вся Россия как единый кулак – только за победу»

Тина Канделаки: «Прошло 11 лет, и теперь очевидно, что каждый рубль, вложенный в Олимпиаду в Сочи, окупился»

Роман Ротенберг: «Иноагенты очерняют нас, постоянно пишут, что матчи России с белорусами неинтересны. Но вы были в Минске? А в Туле? Там всегда полные трибуны, дети радуются»

Ренат Лайшев: «Валиева правильно сделала, что не вернула медали. Не забывайте, какой беспредел устроили с Камилой»