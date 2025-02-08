  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рекордный трансфер «Спартака», Магуайр принес «МЮ» победу, Коло-Муани тащит «Юве», трофей Слуцкого в Китае, триумф Лазарева и Костылевой на первенстве юниоров и другие новости
3

Рекордный трансфер «Спартака», Магуайр принес «МЮ» победу, Коло-Муани тащит «Юве», трофей Слуцкого в Китае, триумф Лазарева и Костылевой на первенстве юниоров и другие новости

1. «Спартак» приобрел нападающего Леви Гарсию за 20 млн евро плюс бонусы – этот трансфер стал крупнейшим в истории красно-белых. Александр Мостовой считает, что за новичка переплатили, Заза Джанашия назвал такие траты безумием. А вот Юрий Семин к подобным переходам относится вполне нормально.

Подвис трансфер Илича: Деян Станкович не верит, что хавбека «Торино» удастся подписать. Пишут, что не удалось договориться по условиям контракта, однако шансы все оформить еще остаются.

2. Гол Магуайра (очень похоже, что из офсайда) на 93-й минуте принес «МЮ» победу над «Лестером» в Кубке Англии. У «Юнайтед»четыре победы в пяти последних матчах.

3. Два гола Коло-Муани (на 34-й с игры, на 89-й с пенальти) принесли «Ювентусу» непростую победу над «Комо». Француз забивает за туринский клуб в каждом матче. Мотта доволен, но новичку еще есть куда расти.

4. «Шанхай» Слуцкого взял Суперкубок Китая, дважды забив «Шанхай Порт» в добавленное время. Это уже второй трофей российского тренера в Азии.

5. Елена Костылева победила на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, исполнив три четверных и тройной аксель в произвольной программе. У юношей победу одержал Лев Лазарев.

6. «ПСЖ» разгромил «Монако» в чемпионате Франции – 4:1. Хвича забил первый гол за парижан, шикарную форму набрал Усман Дембеле. Матвей Сафонов провел игру на лавке, Александр Головин вышел на замену.

7. Лидер Бундеслиги «Бавария» уверенно разобралась с «Вердером» (3:0) благодаря дублю Харри Кейна, который укрепил лидерство в гонке бомбардиров. У мюнхенцев уже семь побед подряд в чемпионате, общий счет – 23:7.

8. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» (3:2), впервые с ноября 2021 года сыграв без Кросби и Малкина и оставшись с нулем бросков в створ в 3-м периоде, Панарин остался без очков. «Виннипег» обыграл «Айлендерс» (4:3), Сорокин прервал серию из 7 побед подряд. Все результаты дня – здесь

9. НБА. 45 очков Пула не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Кливлендом», «Оклахома» обыграла «Торонто» и другие результаты

10. «Спартак» обыграл «Динамо» в Winline Зимнем Кубке РПЛ и встретится в финале с «Зенитом», который победил «Ростов».

11. Михаил Дегтярев защитил диссертацию на соискание степени доктора юридических наук в МГЮА.

12. Курбан Бердыев за приставание к девушке в отеле исключил игрока «Туран Товуза» Нахида Алиева из состава.

13. Винисиус всерьез задумался о переезде в Саудовскую Аравию, получив «головокружительное» предложение. «Реал» сделал бразильцу предложение продлить контракт, но оно не устроило его агентов, так как игрок хочет, чтобы зарплата отражала его статус «одного из лучших в мире».

14. «Куньлунь» может переехать в Санкт-Петербург в следующем сезоне.

15. Около 3 млн россиян делают ставки каждый месяц. Сумма депозитов в месяц – около 150 млрд рублей.

Цитаты дня

Борис Ротенберг: «СКА – это патриотическое явление, хоккей объединяет людей. Это дает стране развиваться, когда вся Россия как единый кулак – только за победу»

Тина Канделаки: «Прошло 11 лет, и теперь очевидно, что каждый рубль, вложенный в Олимпиаду в Сочи, окупился»

Роман Ротенберг: «Иноагенты очерняют нас, постоянно пишут, что матчи России с белорусами неинтересны. Но вы были в Минске? А в Туле? Там всегда полные трибуны, дети радуются»

Ренат Лайшев: «Валиева правильно сделала, что не вернула медали. Не забывайте, какой беспредел устроили с Камилой»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дембеле забил 13 голов в 7 матчах за «ПСЖ» в 2025-м – столько же мячей было в 42 играх в 2024 году
только что
Кубок Англии. «Ман Сити» в гостях у «Лейтон Ориент», «Челси» против «Брайтона»
10426 минут назад
ЦСКА отдал Айссауи в аренду «МК Алжир». 20-летний хавбек был в аренде в «Шерифе»
сегодня, 03:48Фото
Гафин о селекции: «У «Динамо» нет задачи конкурировать по количеству нулей в трансферных суммах. Приобретений будет немного»
4сегодня, 03:32
«ПСЖ» ни разу не проиграл в 21 матче со старта сезона Лиги 1 в 3-й раз в истории
9сегодня, 01:21
Аморим о камбэке против «Лестера»: «Нет ничего общего с Ферги-тайм. «МЮ» должен играть лучше»
19вчера, 22:35
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Монако» Головина, «Нант» уступил «Бресту»
23вчера, 22:11
Дембеле забил в 7-м матче подряд. У Усмана 16 голов в 10 последних играх за «ПСЖ»
40вчера, 22:02
«ПСЖ» Сафонова разгромил «Монако» Головина – 4:1. У Дембеле дубль, Хвича забил дебютный гол. Матвей провел игру на скамейке, Александр вышел на замену
61вчера, 21:59
«МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей. Дальше – выезд к «Тоттенхэму»
14вчера, 21:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
14 минут назад
Помазун о дебюте за «Спартак»: «Приятно, что отыграл на ноль. Долгое время был без игровой практики»
133 минуты назад
Головин о том, почему Закария – капитан «Монако»: «Он знает 4-5 языков, ему легче коммуницировать»
148 минут назад
Коло-Муани – 1-й в 3-очковую эпоху игрок с 5 голами в первых 3 матчах Серии А
4сегодня, 04:22
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
сегодня, 04:00
Витинья о 4:1: «ПСЖ» воспользовался слабой стороной «Монако» — защитой. Хорошо чувствуем друг друга в атаке»
1сегодня, 03:17
Александр Головин: «Лодыжка гораздо лучше, но очень давно уже болит. Приходилось обезболивающие пить»
сегодня, 01:51
Карпин об 1:2 с «Зенитом»: «Первый тайм в исполнении «Ростова» понравился больше. Суеты не было. Самое главное, что есть моменты»
1сегодня, 01:35
Мотта про 2:1 против «Комо»: «Хорошие ощущения от игры. Коло-Муани забивает, но может еще прибавить. Нравится его улыбка, он помогает «Юве»
7вчера, 22:50
Компани о проблемах «Баварии» в обороне: «У нас лучшая защита в Германии. Стандарты настолько высоки, что если раз-два что-то не получается, нас критикуют»
8вчера, 22:45
Рекомендуем