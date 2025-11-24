Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»

Хасанби Биджиев: у «Махачкалы» в матче с «Динамо» были непозволительные ошибки.

Хасанби Биджиев оценил поражение махачкалинского «Динамо» от московского (0:3) в РПЛ . С 70‑й минуты дагестанцы играли в меньшинстве из-за удаления Имадеддина Аззи.

— Считаю, что матч прошел не так, как мы планировали. Были допущены ошибки, которые мы не должны были допускать. «Динамо» в первом тайме создало лишь один момент, который закончился голом. Во втором снова была ошибка, которая привела ко второму пропущенному голу. Красная карточка – ненужная. Когда мы остались вдесятером, уже было тяжело.

— Почему ничего не получилось в атаке?

— Получилось так, что мы не играли удачно в обороне, следовательно, у москвичей было больше владения мячом. Когда нет владения, сделать что‑то сложно. Несколько игроков у нас выпали, после замен у нас что‑то стало появляться в атаке, – сказал тренер махачкалинского «Динамо ».