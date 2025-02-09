Кузьменко дебютировал за «Филадельфию»: передача, 1 бросок, 1 блок и 3 потери за 18:53 при 1:27 в большинстве
Андрей Кузьменко дебютировал за «Филадельфию».
Форвард «Флайерс», перешедший в команду из «Калгари» в результате обмена, начал атаку в моменте с шайбой Скотта Лоутона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:2).
В 38 матчах в текущем сезоне на счету 29-летнего россиянина 16 (4+12) очков при полезности «минус 8».
Сегодня Кузьменко (18:53, 1:27 – в единственном за матч большинстве «летчиков», «минус 1») отметился 1 броском в створ и 1 блоком, а также допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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