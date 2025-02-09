«Реал» сохранил лидерство в Ла Лиге после дерби с «Атлетико». «Барса» сократит отставание до 2 очков при победе над «Севильей»

«Реал» сохранил лидерство в Ла Лиге после мадридского дерби.

Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Атлетико» в 23-м туре чемпионата Испании – 1:1.

«Реал » остался на первом месте в турнирной таблице, на его счету теперь 50 очков. «Атлетико » идет вторым с 49 баллами.

Третью строчку занимает «Барселона », она набрала 45 очков после 22 матчей. 9 февраля каталонцы встретятся с «Севильей» – в случае победы они сократят отставание от лидеров до двух баллов.