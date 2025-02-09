«Реал» сохранил лидерство в Ла Лиге после дерби с «Атлетико». «Барса» сократит отставание до 2 очков при победе над «Севильей»
«Реал» сохранил лидерство в Ла Лиге после мадридского дерби.
Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Атлетико» в 23-м туре чемпионата Испании – 1:1.
«Реал» остался на первом месте в турнирной таблице, на его счету теперь 50 очков. «Атлетико» идет вторым с 49 баллами.
Третью строчку занимает «Барселона», она набрала 45 очков после 22 матчей. 9 февраля каталонцы встретятся с «Севильей» – в случае победы они сократят отставание от лидеров до двух баллов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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