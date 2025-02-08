Евгений Плющенко: «Костылева шла к победе через титанический труд. За год мы увеличили ее прыжковый контент ультра-си с двух до пяти»

Евгений Плющенко рассказал о прогрессе Елены Костылевой за год.

Костылева перешла в академию «Ангелы Плющенко» в марте 2024 года. В этом сезоне выиграла золото на первенстве России среди юниоров.

«Лена Костылева – чемпионка России среди юниоров! Леной и командой тренеров академии Плющенко проделана очень большая работа! Благодарю Екатерину Митрофанову и Артема Значкова и всех специалистов, которые приезжали к нам специально для работы с Леной.

Лена шла к этой победе через титанический труд. За это ей отдельный респект! За год мы увеличили ее прыжковый контент ультра-си с двух до пяти. Выучили и добавили в короткой и произвольной программе тройной аксель. Выучили и добавили четверной тулуп.

Есть еще над чем работать! Ленины прокаты на этом чемпионате – это гигантский шаг вперед! Вперед к наивысшим достижениям в спорте!

Благодарю министерство спорта Московской области за поддержку наших спортсменов! Теперь у нас есть первая чемпионка России среди юниоров в истории, представляющая Московскую область и академию Плющенко!» – написал двукратный олимпийский чемпион.

Оставьте в фигурке только оценку за технику, второй все равно не пользуются. О победе Костылевой