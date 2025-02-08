В Фонбет Кубке России могут появиться Высшая лига и Лига регионов. Предложение по новой схеме турнира направлено на согласование в РФС (Sport Baza)

Формат проведения Фонбет Кубка России может измениться.

Предложения по новой схеме розыгрыша турнира уже направлены на согласование в Российский футбольный союз.

По данным Sport Baza, схема была разработана сотрудниками Мир РПЛ . Новый формат похож на схему, которая используется в Лиге конференций.

Предлагается разделять групповой этап на две лиги: Высшую лигу и Лигу регионов. В каждой из лиг должно быть по 36 команд.

В Высшую лигу предлагается включить все команды РПЛ, а также из Мелбет Первой лиги и дивизиона А LEON Второй лиги. В лигу Регионов предлагается включать клубы из Первой лиги и дивизионов А и Б Второй лиги. Также через квалификацию туда смогут пробиться клубы Winline Медиалиги и региональных чемпионатов.

После этого в каждой группе команды делятся на 6 корзин, и каждый из участников играет по одному матчу с соперником из каждой из корзин. Далее уже определяются участники плей-офф.

При таком формате, по задумке организаторов, во-первых, увеличится количество матчей, а, во-вторых, клубы Первой и Второй лиг сыграют как минимум два матча (один из них дома) с клубами РПЛ.

Изображения: t.me/baza_sport