Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»

Массимилиано Аллегри – 7-й тренер, одержавший не менее 100 побед с «Миланом » во всех турнирах.

Ранее этого рубежа достигли Карло Анчелотти , Нерео Рокко, Фабио Капелло , Стефано Пиоли , Нильс Лидхольм и Арриго Сакки.

В воскресенье «россонери» под руководством Аллегри обыграли «Интер» (1:0) в 12-м туре Серии А.

Аллегри возглавляет «Милан» с 30 мая 2025 года. Ранее он уже тренировал команду с 2010-го по 2014-й.