Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
Массимилиано Аллегри – 7-й тренер, одержавший не менее 100 побед с «Миланом» во всех турнирах.
Ранее этого рубежа достигли Карло Анчелотти, Нерео Рокко, Фабио Капелло, Стефано Пиоли, Нильс Лидхольм и Арриго Сакки.
В воскресенье «россонери» под руководством Аллегри обыграли «Интер» (1:0) в 12-м туре Серии А.
Аллегри возглавляет «Милан» с 30 мая 2025 года. Ранее он уже тренировал команду с 2010-го по 2014-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
