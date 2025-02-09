Задоров забил и сделал передачу в матче с «Вегасом». У защитника 3+11 в 57 играх

Никита Задоров отметился голом и ассистом в игре против «Вегаса».

«Бостон » принимает «Голден Найтс» (2:1 , первый период) в матче регулярного чемпионата НХЛ . Защитник «Брюинс» Никита Задоров сделал голевую передачу и забил гол: на 4-й минуте он ассистировал Брэду Маршанду , а на 14-й забросил сам. Таким образом, на счету 29-летнего россиянина стало 14 (3+11) очков в 57 играх текущего сезона.