Задоров забил и сделал передачу в матче с «Вегасом». У защитника 3+11 в 57 играх
Никита Задоров отметился голом и ассистом в игре против «Вегаса».
«Бостон» принимает «Голден Найтс» (2:1, первый период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник «Брюинс» Никита Задоров сделал голевую передачу и забил гол: на 4-й минуте он ассистировал Брэду Маршанду, а на 14-й забросил сам.
Таким образом, на счету 29-летнего россиянина стало 14 (3+11) очков в 57 играх текущего сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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