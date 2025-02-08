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Хусанов забил первый гол за «Ман Сити» – в игре с «Лейтон Ориент». Льюис пробил из-за штрафной, мяч попал в Абдукодира и влетел ворота

Абдукодир Хусанов забил первый гол за «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» играет в гостях с «Лейтон Ориент» из третьего дивизиона в 4-м раунде Кубка Англии.

20-летний защитник из Узбекистана вышел на замену после перерыва. На 56-й защитник Рико Льюис пробил из-за штрафной, мяч попал в Хусанова, который находился на одиннадцатиметровой отметке, и влетел ворота.

Это первый гол для Абдукодира в составе «горожан». Он проводит третий матч за команду после трансфера из «Ланса» за 50 млн евро вместе с бонусами. Его статистика – здесь.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).

Вратарь «Ман Сити» Ортега пропустил с центра поля от «Лейтон Ориент» из 3-го дивизиона после потери дебютанта Нико. Мяч от перекладины попал в немца, потом – в ворота

Кошмарный дебют Хусанова: привоз и чуть не красная к 5-й минуте. Пеп шутит, что надо учить русский или узбекский

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoЛейтон Ориент
logoКубок Англии
logoпремьер-лига Англия
logoАбдукодир Хусанов
logoРико Льюис
logoСборная Узбекистана по футболу
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