Хусанов забил первый гол за «Ман Сити» – в игре с «Лейтон Ориент». Льюис пробил из-за штрафной, мяч попал в Абдукодира и влетел ворота
«Манчестер Сити» играет в гостях с «Лейтон Ориент» из третьего дивизиона в 4-м раунде Кубка Англии.
20-летний защитник из Узбекистана вышел на замену после перерыва. На 56-й защитник Рико Льюис пробил из-за штрафной, мяч попал в Хусанова, который находился на одиннадцатиметровой отметке, и влетел ворота.
Это первый гол для Абдукодира в составе «горожан». Он проводит третий матч за команду после трансфера из «Ланса» за 50 млн евро вместе с бонусами. Его статистика – здесь.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).
Вратарь «Ман Сити» Ортега пропустил с центра поля от «Лейтон Ориент» из 3-го дивизиона после потери дебютанта Нико. Мяч от перекладины попал в немца, потом – в ворота
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