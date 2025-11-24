Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
Павел Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» в ворота «Эльче» нужно отменить.
Бывший судья Павел Фернандес оценил эпизод с попаданием Винисиуса ногой по лицу Иньяки Пеньи перед вторым голом «Реала» в матче с «Эльче» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги.
Фернандес считает, что главный арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо не должен был засчитывать гол.
«Гол «Реала» должен быть отменен! Ему предшествует нарушение Винисиуса Жуниора в отношении Иньяки Пеньи!
Бразилец наносит удар голенью в лицо голкиперу, разбивая ему нос. Гол должен быть аннулирован», – написал бывший судья Павел Фернандес.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
