Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»

Павел Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» в ворота «Эльче» нужно отменить.

Бывший судья Павел Фернандес оценил эпизод с попаданием Винисиуса ногой по лицу Иньяки Пеньи перед вторым голом «Реала » в матче с «Эльче » (2:2) в 13-м туре Ла Лиги .

Фернандес считает, что главный арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо не должен был засчитывать гол.

«Гол «Реала» должен быть отменен! Ему предшествует нарушение Винисиуса Жуниора в отношении Иньяки Пеньи!

Бразилец наносит удар голенью в лицо голкиперу, разбивая ему нос. Гол должен быть аннулирован», – написал бывший судья Павел Фернандес.