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Мерфи выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ – 164,17 км/ч

Тревор Мерфи выиграл конкурс «Сила броска» в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.

Результат защитника «Сибири» составил 164,17 км/ч.

У каждого хоккеиста было по две попытки, чтобы выполнить самый сильный бросок. Шайба размещалась в восьми метрах от ворот, а участники начинали движение из средней зоны. В зачет шла лучшая попытка каждого из них.

Кроме Мерфи в конкурсе участвовали Никита Лямкин («Ак Барс»), Александр Никишин (СКА) и Владислав Каменев (ЦСКА).

Опубликовано: Sports
Источник: КХЛ
logoТревор Мерфи
logoМатч звезд КХЛ
logoСибирь
logoКХЛ
logoЦСКА
logoВладислав Каменев
logoАк Барс
logoСКА
logoНикита Лямкин
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