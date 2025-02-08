Мерфи выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ – 164,17 км/ч
Тревор Мерфи выиграл конкурс «Сила броска» в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.
Результат защитника «Сибири» составил 164,17 км/ч.
У каждого хоккеиста было по две попытки, чтобы выполнить самый сильный бросок. Шайба размещалась в восьми метрах от ворот, а участники начинали движение из средней зоны. В зачет шла лучшая попытка каждого из них.
Кроме Мерфи в конкурсе участвовали Никита Лямкин («Ак Барс»), Александр Никишин (СКА) и Владислав Каменев (ЦСКА).
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