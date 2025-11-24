Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
Джонатан Альба: «Крылья» были лучше «Ростова».
Джонатан Альба оценил поражение «Ростова» от «Крыльев Советов» (0:2) в РПЛ.
— Соперник был просто лучше. Их план на игру сработал. Они правильно оборонялись. С командой поговорим после игры. Все ошибались. Надо все спокойно проанализировать.
— Впереди два домашних матча.
— Попробуем исправить ошибки и продолжить делать то, что мы делали хорошо, — сказал тренер «Ростова».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
