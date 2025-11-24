Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»

Джонатан Альба: «Крылья» были лучше «Ростова».

Джонатан Альба оценил поражение «Ростова» от «Крыльев Советов » (0:2) в РПЛ .

— Соперник был просто лучше. Их план на игру сработал. Они правильно оборонялись. С командой поговорим после игры. Все ошибались. Надо все спокойно проанализировать.

— Впереди два домашних матча.

— Попробуем исправить ошибки и продолжить делать то, что мы делали хорошо, — сказал тренер «Ростова ».