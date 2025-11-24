Аллегри про 1:0 с «Интером»: «Важная победа, главной целью «Милана» было остаться в топ-4. Сначала мы играли скованно, потом раскрепостились и создали 4-5 моментов»

Массимилиано Аллегри высказался о победе «Милана» над «Интером».

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Интером » (1:0) в выездном матче 12-го тура Серии А.

«Это была отличная победа, зрелищный матч. Первые 15 минут мы играли немного скованно, но потом раскрепостились и создали четыре-пять моментов, где могли принять более верные решения в последней трети – особенно когда нужно было своевременно запускать Пулишича и Салемакерса вперед.

Нам нужно было точнее действовать при подачах, а во втором тайме, когда мы забили, было понятно, что «Интер » пойдет вперед. У нас были хорошие шансы, когда Леау выходил один в один, мы грамотно оборонялись за счет превентивной опеки – это важно в матчах с «Интером », который смертельно опасен, когда выбирается из первого прессинга.

Считаю, что имеющееся количество очков мы заслужили, ведь могли легко сыграть вничью с «Наполи» и «Ромой», так что все уравновешивается. Эта игра подтвердила тенденцию всего нашего сезона: когда нужно было задавать темп, мы делали это не всегда, пропуская голы от «Кремонезе», «Пармы» и «Пизы».

В матчах высокого уровня ты более собран и дольше сохраняешь концентрацию. Мы должны понять, что, снижая интенсивность, становимся уязвимыми. С психологической точки зрения – это крайне важная победа. Удержаться в четверке сильнейших было нашей главной целью», – сказал Массимилиано Аллегри в эфире DAZN.