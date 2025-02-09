Дорофеев забил 23-й гол в сезоне – «Бостону». У форварда «Вегаса» 36 очков в 56 матчах

Павел Дорофеев забросил шайбу в матче с «Бостоном» (4:3).

Форвард «Вегаса » сравнял счет (3:3) на 45-й минуте, набрав 36-е (23+13) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего он провел 56 игр.

За 18:39 (3:47 – в большинстве) в матче с «Брюинс» у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 4 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».