Бучельников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ. Он пробежал круг за 13,737 секунды
Дмитрий Бучельников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ.
В Новосибирске проходит мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.
В конкурсе «Круг на скорость» одержал победу Дмитрий Бучельников («Витязь», дивизион Боброва). Он пробежал круг за 13,737 секунды.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал КХЛ
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