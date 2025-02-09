Энтони Дэвис набрал 26 очков, 16 подборов, 7 передач и 3 блок-шота в дебютном матче за «Даллас»
Энтони Дэвис провел первый матч за «Мэверикс» после сенсационного обмена.
«Большой» записал на свой счет 26 очков, 16 подборов, 7 передач и 3 блок-шота в победной встрече с «Хьюстоном» (116:105).
За 31 минуту Дэвис реализовал 10 из 18 с игры. Он оформил дабл-дабл уже к большому перерыву.
Дэвис покинул площадку в третьей четверти, так как почувствовал напряжение в паху и четырехглавой мышце. Еще одной причиной досрочной замены стало растяжение мышц брюшной полости, из-за которого он не играл с 28 января. По словам баскетболиста, травма несерьезная.
Еще один экс-игрок «Лейкерс» Макс Кристи набрал 23 очка в дебюте за «Мэверикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем