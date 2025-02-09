Энтони Дэвис набрал 26 очков, 16 подборов, 7 передач и 3 блок-шота в дебютном матче за «Даллас»

Энтони Дэвис провел первый матч за «Мэверикс» после сенсационного обмена.

«Большой» записал на свой счет 26 очков, 16 подборов, 7 передач и 3 блок-шота в победной встрече с «Хьюстоном » (116:105).

За 31 минуту Дэвис реализовал 10 из 18 с игры. Он оформил дабл-дабл уже к большому перерыву.

Дэвис покинул площадку в третьей четверти, так как почувствовал напряжение в паху и четырехглавой мышце. Еще одной причиной досрочной замены стало растяжение мышц брюшной полости, из-за которого он не играл с 28 января. По словам баскетболиста, травма несерьезная.

Еще один экс-игрок «Лейкерс» Макс Кристи набрал 23 очка в дебюте за «Мэверикс».