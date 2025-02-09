50 очков после 23 туров – худший результат «Реала» при Анчелотти

«Реал» демонстрирует худшие результаты в Ла Лиге при Карло Анчелотти.

Сегодня команда сыграла вничью с «Атлетико» на своем поле – 1:1.

Мадридцы набрали 50 очков после 23 туров. Это наименьшее количество баллов на данном этапе сезона за все время, что итальянец работает в клубе.

В сезоне-2013/14 «Реал » набрал 57 баллов, 2014/15 – 57, 2021/22 – 53, 2022/23 – 52, 2023/24 – 58.

При этом действующие чемпионы все равно лидируют в текущем розыгрыше Ла Лиги.