«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 15:15

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Лейтон Ориент» в 4-м раунде Кубка Англии.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:15 по московскому времени. Статистика Кубка Англии