Тарасенко забил 300-й гол в НХЛ. У форварда «Детройта» 651 очко в 804 матчах

Владимир Тарасенко забросил 300-ю шайбу за карьеру в НХЛ.

«Детройт» играет с «Тампой » (2:4 , первый период) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Ред Уингз» Владимир Тарасенко забросил шайбу на 10-й минуте матча, прервав серию из 10 матчей без голов.

Таким образом, на счету 33-летнего россиянина стало 22 (7+15) очка в 54 матчах за «Детройт » в текущем сезоне.

Всего за карьеру в НХЛ Тарасенко набрал 651 (300+351) очко в 804 играх. Прежде он выступал за «Сент-Луис », «Флориду», «Оттаву» и «Рейнджерс ».