Тарасенко забил 300-й гол в НХЛ. У форварда «Детройта» 651 очко в 804 матчах
Владимир Тарасенко забросил 300-ю шайбу за карьеру в НХЛ.
«Детройт» играет с «Тампой» (2:4, первый период) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Ред Уингз» Владимир Тарасенко забросил шайбу на 10-й минуте матча, прервав серию из 10 матчей без голов.
Таким образом, на счету 33-летнего россиянина стало 22 (7+15) очка в 54 матчах за «Детройт» в текущем сезоне.
Всего за карьеру в НХЛ Тарасенко набрал 651 (300+351) очко в 804 играх. Прежде он выступал за «Сент-Луис», «Флориду», «Оттаву» и «Рейнджерс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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