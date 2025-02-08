Судья за наступ Тчуамени на ногу Лино назначил пенальти в пользу «Атлетико». Альварес забил «Реалу»
«Атлетико» заработал пенальти в мадридском дерби.
«Реал» принимает «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги (0:1, первый тайм).
На 32-й минуте защитник хозяев Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади после подачи Хави Галана с фланга. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый.
Хулиан Альварес открыл счет ударом с точки.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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