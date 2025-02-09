ТВ «Реала» о пенальти «Атлетико»: «Грязная лига Негрейры. Ничего не было, это Лино искал контакт с Тчуамени»
«Реал» принимает «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги (1:1, второй тайм).
На 32-й минуте защитник хозяев Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый.
«Абсолютно ничего не было, мяч уже пролетел мимо, это Лино искал контакт с Тчуамени. Я бы ушел с поля. Команде, которой система помогает больше всего, дали пенальти.
Это грязная лига Негрейры. Именно этого хотел [видеоассистент] де Бургос Бенгоэчеа, указывая на несуществующий пенальти, именно этого хотели Сото Градо и [глава технического комитета судей] Медина Канталехо», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».
Судья верно назначил пенальти в пользу «Атлетико» в матче с «Реалом» за фол Тчуамени, считает экс-арбитр Бурруль: «Явный наступ в штрафной»
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