ТВ «Реала» о пенальти «Атлетико»: «Грязная лига Негрейры. Ничего не было, это Лино искал контакт с Тчуамени»

На ТВ «Реала» раскритиковали назначение пенальти в мадридском дерби.

«Реал» принимает «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги (1:1, второй тайм).

На 32-й минуте защитник хозяев Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый.

«Абсолютно ничего не было, мяч уже пролетел мимо, это Лино искал контакт с Тчуамени. Я бы ушел с поля. Команде, которой система помогает больше всего, дали пенальти.

Это грязная лига Негрейры . Именно этого хотел [видеоассистент] де Бургос Бенгоэчеа, указывая на несуществующий пенальти, именно этого хотели Сото Градо и [глава технического комитета судей] Медина Канталехо», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».

Судья верно назначил пенальти в пользу «Атлетико» в матче с «Реалом» за фол Тчуамени, считает экс-арбитр Бурруль: «Явный наступ в штрафной»