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Дрикус дю Плесси победил Шона Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе

На UFC 312 в Сиднее прошел титульный бой в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом.

Дю Плесси победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).

В январе-2024 дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей и впервые стал чемпионом UFC.

Для дю Плесси это третий титульник подряд и вторая защита.

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Дю Плесси – лучший «дерьмовый» боец UFC. Подчиняет беспорядочному стилю лучших ударников-средневесов

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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