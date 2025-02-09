Дрикус дю Плесси победил Шона Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе
На UFC 312 в Сиднее прошел титульный бой в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом.
Дю Плесси победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).
В январе-2024 дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей и впервые стал чемпионом UFC.
Для дю Плесси это третий титульник подряд и вторая защита.
Дю Плесси – Конор 2.0. Трештоком доводит соперников до слез
Дю Плесси – лучший «дерьмовый» боец UFC. Подчиняет беспорядочному стилю лучших ударников-средневесов
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем