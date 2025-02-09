На UFC 312 в Сиднее прошел титульный бой в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом .

Дю Плесси победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).

В январе-2024 дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей и впервые стал чемпионом UFC.

Для дю Плесси это третий титульник подряд и вторая защита.

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