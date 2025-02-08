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  • «Победа «Реала» над «Сельтой» – самый большой скандал с момента появления ВАР. Как они могут жаловаться после этого?» Футре о мадридцах и судействе
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«Победа «Реала» над «Сельтой» – самый большой скандал с момента появления ВАР. Как они могут жаловаться после этого?» Футре о мадридцах и судействе

Паулу Футре прокомментировал претензии «Реала» к рефери.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

«Победа «Мадрида» над «Сельтой» [в Кубке Испании] стала скандалом года. Было допущено 6 или 7 ошибок в их пользу. Это был скандал, самый большой с момента появления ВАР.

Как «Мадрид» может жаловаться в RFEF после того, что случилось в игре с «Сельтой»?» – сказал бывший игрок «Атлетико» в эфире канала журналиста Рубена Урии на Twitch. 

Пике о жалобах «Реала» на судейство: «Так уже 120 лет: когда не побеждают, используют все СМИ, говорят о чем-то другом. Теперь пострадают арбитры, на них будут давить»

ТВ «Реала» привело статистику ВАР: у «Мадрида» отрицательный баланс – на 27 решений больше против клуба, чем в его пользу, «Барса» и «Атлетико» – в плюсе

Лунин зацепил Сведберга в штрафной «Реала». Судья не дал пенальти в пользу «Сельты», и Мбаппе забил в ответной атаке

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Рубена Урии
logoКубок Испании
Паулу Футре
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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