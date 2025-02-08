Российские борцы будут выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы

Российские борцы будут выступать на международных турнирах под флагом UWW.

Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

«Первый в году рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы (UWW) собрал в Загребе, столице Хорватии, многих руководителей национальных федераций спортивной борьбы. Ведь именно Zagreb Arena примет в сентябре первый в этом олимпийском цикле чемпионат мира.

5 февраля состоялось заседание Бюро UWW, которое утвердило составы комиссий на новый олимпийский цикл. В них вошли семь представителей России. Также решением Бюро, начиная с турнира в Загребе, наши борцы будут выходить на ковер под флагом UWW. И это важный шаг вперед.

В женской борьбе у наших спортсменок уже два золота (Надежда Соколова и Динара Кудаева), серебро (Амина Танделова) и бронза (Елизавета Петлякова). В категории до 63 кг у мужчин в греко-римской борьбе победителем турнира стал Динислам Бамматов», – написал Брюсов в телеграм-канале.