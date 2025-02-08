Российские борцы будут выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы
Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.
«Первый в году рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы (UWW) собрал в Загребе, столице Хорватии, многих руководителей национальных федераций спортивной борьбы. Ведь именно Zagreb Arena примет в сентябре первый в этом олимпийском цикле чемпионат мира.
5 февраля состоялось заседание Бюро UWW, которое утвердило составы комиссий на новый олимпийский цикл. В них вошли семь представителей России. Также решением Бюро, начиная с турнира в Загребе, наши борцы будут выходить на ковер под флагом UWW. И это важный шаг вперед.
В женской борьбе у наших спортсменок уже два золота (Надежда Соколова и Динара Кудаева), серебро (Амина Танделова) и бронза (Елизавета Петлякова). В категории до 63 кг у мужчин в греко-римской борьбе победителем турнира стал Динислам Бамматов», – написал Брюсов в телеграм-канале.
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