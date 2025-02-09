Мбаппе забил 16 голов в сезоне Ла Лиги. Только у Левандовского больше – 18
Килиан Мбаппе забил 16-й гол в сезоне Ла Лиги.
Нападающий «Реала» сравнял счет в игре с «Атлетико» в 23-м туре чемпионата Испании (1:1, второй тайм).
На счету французского футболиста 16 забитых мячей и 2 результативных паса в 21 матче этого турнира. В списке лучших бомбардиров его опережает только Роберт Левандовски из «Барселоны» – он забил 18 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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