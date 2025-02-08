НБА. «Даллас» – «Хьюстон», «Мемфис» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

В 23:00 по мск начнется техасское дерби, в котором «Даллас » Ирвина и Дэвиса примет «Хьюстон ». В еще одном противостоянии претендентов от Запада «Мемфис » дома сыграет с лидером конференции «Оклахомой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.