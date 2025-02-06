Победа «Реала», задержание на игре СКА за бросок ребенком кепки на лед, «Арсенал» вылетел из Кубка лиги, Щербакова в шоу Плющенко и другие новости

1. «Реал» вырвал победу над «Леганесом» (3:2) в 1/4 финала Кубка Испании – победный гол на 93-й минуте забил воспитанник клуба Гонсало Гарсия Торрес.

2. Полиция задержала фаната «Ак Барса» и его 10-летнего сына , бросившего на лед кепку в матче со СКА (8:3) после хет-трика Артема Галимова, еще одного болельщика задержали за бросок шапки. Председатель совета директоров клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев сделал заявление: «Чересчур ретивый охранник. Мы на месте старались им помочь, СКА пригласит их в гости. Жареной истории не получится».

3. «Ньюкасл» обыграл «Арсенал» (2:0) и в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги . Лондонцы более 30 лет не могут взять этот трофей.

4. НХЛ. Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон» (3:2), «Эдмонтон» вырвал победу у «Чикаго» (4:3 ОТ), защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (6:3).

5. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова исполнит роль Феи-крестной в ледовом шоу Евгения Плющенко «Золушка». Камила Валиева пока не вернула медали , которых ее лишили из-за допинга, WADA связывается с россиянкой о выплате компенсации за неудачную апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

6. Трансферы. «Зенит» вел переговоры о возвращении Малкома с «Аль-Хилалем», но не договорился об условиях сделки. А еще петербуржцы вроде бы предлагают 28 млн евро за капитана «Фламенго» Жерсона. Есть версия, что Лорран отказал ЦСКА , но, может быть, это и не так . Москвичи не отдали Рошу в аренду «Вероне» за 500 тысяч евро с обязательным выкупом 70% прав на защитника за 3 млн евро. Бителло не перейдет в «Ботафого» из «Динамо».

7. «Милан» победил «Рому» (3:1) в 1/4 финала Кубка Италии благодаря дублю Абрахама с пасов Тео и мячу имени двух новичков Феликса и Хименеса.

8. Роттердам (ATP). Даниил Медведев проиграл в трех сетах Маттиа Беллучи во 2-м круге, Хуберт Хуркач выбил Иржи Лехечку.

Рыбакина, Жабер, Бенчич вышли в 1/4 финала турнира в Абу-Даби, Касаткина, Бадоса выбыли, Павлюченкова снялась.

9. НБА. 50 очков Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» крупно обыграть «Финикс», 24+13 от Фокса помогли «Сан-Антонио» справиться с «Атлантой». Остальные результаты – здесь .

10. Президент США Дональд Трамп подпишет указ , запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в стране. Летние Олимпийские игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе.

11. «Трактор» обыграл «Металлург» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

12. Лидер Единой лиги ВТБ казанской УНИКС одержал победу над «Пармой» в Перми, московский ЦСКА в гостях разгромил «Самару» с разницей «+58», петербургский «Зенит» дома взял верх над красноярским «Енисеем».

13. Метал-группа Gojira получила «Грэмми» за выступление на открытии Олимпиады-2024 в Париже.

14. «Байер», уступая 0:2 после часа игры, одержал волевую победу над «Кельном» (3:2) в 1/4 финала Кубка Германии : Шик сделал дубль с голом на 96-й, Бонифасе забил в дополнительное время.

15. Олимпийского чемпиона по регби-7 Масивеси Дакувака из сборной Фиджи отстранили из-за того, что он укусил одноклубника за щеку . Пострадавшему наложили 20 швов.

Цитаты дня:

Ротенберг после 8 шайб от «Ак Барса»: «Не было бы пропущенных, если бы СКА продолжал выезд. Ребята дома с семьей тоже тратят эмоции – дети будят, в садик надо вести . Мы будем на базе в плей-офф»

Фетисов об игре Путина в хоккей: «Дебилы-журналисты западные звонят : «Опять он забил 6-7 голов. Поддаетесь?» Отвечаю: «Разве не видите, что он играет с нами против таких же любителей, как и он»

Степанова о том, почему изменила позицию по участию россиян в Олимпийских играх: «Решают старшие товарищи . Наши руководители – исключительно умные люди»

Депутат Свищев: «Никто не может объяснить, почему на концертах можно продавать пиво, вино, водку, коньяк , да и в театрах тоже, а на спортивном стадионе нельзя»

Пекова продала квартиру ради альпинизма: «Мама покрутила пальцем у виска : «Ты сдурела?» Но я убедила ее, что начну за свои деньги, а потом спонсор появится»

«Роналду сказал, что Месси – лучший игрок, которого он видел . А потом рассмеялся и добавил: «Себя же я не вижу». Морган об отношении Криштиану к Лео

«Зенит» – лучший клуб России, народная команда ». Дркушич о петербуржцах

Деннис Шредер о дедлайне в НБА: «Это как современное рабство »