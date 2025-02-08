Вратарь «Ман Сити» Ортега пропустил с центра поля от «Лейтон Ориент» из 3-го дивизиона после потери дебютанта Нико. Мяч от перекладины попал в немца, потом – в ворота

Вратарь «Манчестер Сити» забил в свои ворота после удара с центра поля.

«Манчестер Сити » уступает «Лейтон Ориент » (0:1, первый тайм) в гостевом матче 4-го раунда Кубка Англии.

На 16-й минуте игры у дебютанта «горожан» Нико Гонсалеса отобрали мяч в центре поля. После этого форвард команды третьего английского дивизиона Джейми Донли пробил по воротам «Ман Сити» из зоны рядом с центральным кругом.

Мяч ударился в перекладину, затем коснулся немецкого голкипера Штефана Ортеги и залетел в ворота.

Изображения: кадры из трансляции

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