Вратарь «Ман Сити» Ортега пропустил с центра поля от «Лейтон Ориент» из 3-го дивизиона после потери дебютанта Нико. Мяч от перекладины попал в немца, потом – в ворота
Вратарь «Манчестер Сити» забил в свои ворота после удара с центра поля.
«Манчестер Сити» уступает «Лейтон Ориент» (0:1, первый тайм) в гостевом матче 4-го раунда Кубка Англии.
На 16-й минуте игры у дебютанта «горожан» Нико Гонсалеса отобрали мяч в центре поля. После этого форвард команды третьего английского дивизиона Джейми Донли пробил по воротам «Ман Сити» из зоны рядом с центральным кругом.
Мяч ударился в перекладину, затем коснулся немецкого голкипера Штефана Ортеги и залетел в ворота.
Изображения: кадры из трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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