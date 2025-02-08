НХЛ. «Детройт» против «Тампы», «Рейнджерс» встретятся с «Коламбусом», «Миннесота» примет «Айлендерс», «Питтсбург» в гостях у «Филадельфии»
«Детройт» примет «Тампу» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» встретятся с «Коламбусом», «Миннесота» примет «Айленджерс», «Питтсбург» в гостях у «Филадельфии».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Sports
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