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НХЛ. «Детройт» против «Тампы», «Рейнджерс» встретятся с «Коламбусом», «Миннесота» примет «Айлендерс», «Питтсбург» в гостях у «Филадельфии»

«Детройт» примет «Тампу» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» встретятся с «Коламбусом», «Миннесота» примет «Айленджерс», «Питтсбург» в гостях у «Филадельфии».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовано: Sports
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