Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»

Станислав Черчесов отреагировал на новость о смерти Никиты Симоняна.

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака» скончался на 100‑м году жизни.

«Знал Никиту Павловича еще со времен «Спартака» Орджоникидзе. Спартаковская линия, но это было заочно. Когда переехал в Москву, играл в «Спартаке», мы виделись не очень часто. Но уже в сборной Никита Павлович был начальником команды, мы общались.

В последние годы тесно сотрудничали, наши кабинеты были рядом. Каждое утро у меня начиналось с визита к Никите Павловичу. Он был на работе все время, проводил там целый день. Обсуждали чемпионат мира и подготовку, обменивались мнениями. Помнится и жеребьевка, которую он провел. Она была удачная для нас. Меня в Москве нет, но мы постоянно созванивались, было много всего за эти годы.

Уход Никиты Павловича — это большая потеря не только для российского, но и мирового футбола. Мои соболезнования родным, близким и всему футбольному сообществу», — сказал тренер «Ахмата».