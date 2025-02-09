Михеев набрал 1+2 в матче с «Сент-Луисом» и стал 3-й звездой. У него 10+9 в 53 играх в сезоне
Илья Михеев набрал 1+2 в матче с «Сент-Луисом» и стал 3-й звездой.
Форвард «Чикаго» забросил 10-ю шайбу в сезоне и дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:6 Б).
На счету 30-летнего россиянина стало 19 (10+9) очков в 53 играх при полезности «минус 2».
Сегодня Михеев (17:47, 2:11 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и дважды промахнулся, сделал 1 блок и допустил 2 потери. Свой буллит в послематчевой серии Илья не реализовал.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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