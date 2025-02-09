«Реал» 8 матчей не побеждает «Атлетико» в основное время – с сентября 2022-го

«Реал» выиграл лишь один из семи последних матчей с «Атлетико».

Сегодняшнее мадридское дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги завершилось ничьей со счетом 1:1.

В 8 последних встречах во всех турнирах «Реал » дважды одержал победу в дополнительное время: в 1/4 финала Кубка Испании в сезоне-2022/23 и полуфинале Суперкубка Испании сезона-2023/24. Также команды четырежды сыграли вничью, еще две игры завершились в пользу «Атлетико ».

В последний раз «Реал» выигрывал дерби в основное время в сентябре 2022 года – 2:1 в Ла Лиге.