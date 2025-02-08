Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампы» – 609 пасов. Никита обошел Хедмана
Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампы».
«Лайтнинг» в гостях противостоит «Ред Уингз» (4:2, второй период) в мачте регулярного чемпионата НХЛ.
Кучеров отметился двумя голевыми передачами в начале первого периода. Теперь на счету российского нападающего 954 (345 + 609) очка в 777 играх за «Тампу».
Никита обошел Виктора Хедмана по общему числу передач и занял 1-е место в истории «Лайтнинг». На счету шведского защитника 770 (163+607) баллов в 1104 играх.
Кучеров вышел на 2-е место по очкам в истории «Тампы» (954), обогнав Сен-Луи. У Стэмкоса 1137 баллов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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